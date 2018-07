Washington (AFP) Bei einer Schießerei auf einem US-Militärstützpunkt sind Medienberichten zufolge drei Menschen getötet worden. Ein Soldat habe am Donnerstagabend auf dem Stützpunkt Quantico im Bundesstaat Virginia das Feuer eröffnet und zwei Kameraden getötet, hieß es am Freitag übereinstimmend in verschiedenen Fernsehsendern. Anschließend habe der Soldat sich selbst erschossen.

