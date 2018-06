Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat die katholische Kirche zu einem intensiveren Dialog mit dem Islam und mit Atheisten aufgerufen. "Es ist wichtig, den Dialog zwischen den verschiedenen Religion zu intensivieren, und ich denke dabei besonders an einen Dialog mit dem Islam", sagte der Papst am Freitag in seiner ersten Rede vor dem diplomatischen Korps im Vatikan. Ebenso sei es notwendig, den Kontakt zu Atheisten zu verstärken.

