Falun (SID) - Skilanglauf-Königin Marit Björgen (Norwegen) hat zum Auftakt des Weltcup-Finales im schwedischen Falun ihren siebten Saisonsieg gefeiert. Die zwölfmalige Weltmeisterin gewann den Prolog der Mini-Tour über 2,5 km Freistil vor der Schwedin Charlotte Kalla und Sprint-Expertin Kikkan Randall (USA). Beste Deutsche war Katrin Zeller (Oberstdorf), die auf Platz 15 nach 6:21,6 Minuten 18,4 Sekunden Rückstand auf Björgen hatte. "Katrin hat sich gut verkauft, das muss man sagen", sagte Bundestrainer Frank Ullrich.

Dem Rennen vorausgegangen war ein Streit um den ebenso berüchtigten wie steilen "Mörderbakken". Mehrere Athleten drohten wegen der gefährlichen Abfahrt, die Weltmeister Dario Cologna (Schweiz) mit einem Riesenslalom auf Langlaufski verglich, sogar mit einem Boykott. Die Jury knickte am Freitagmorgen ein und entschärfte die Strecke. "Es war wichtig, dass man sich hingesetzt hat. Ich fand es gut, dass die FIS reagiert hat", sagte Ullrich.

Wie Zeller ebenfalls in die Punkte kamen Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Nicole Fessel (Oberstdorf) auf den Plätzen 16 und 25. "Zum Schluss ging es mir nicht mehr ganz so gut", sagte Fessel, die zu Beginn des Rennens noch in den Top 10 gelegen hatte. Die Polin Justyna Kowalczyk, die bereits als Gewinnerin des Gesamtweltcups feststeht, musste sich mit Rang fünf begnügen.