Planica (SID) - Gregor Schlierenzauer steht beim Skifliegen im slowenischen Planica vor dem 50. Weltcupsieg seiner Karriere. Der Österreicher flog im ersten Durchgang auf 217,5 Meter und führt mit 200,6 Punkten vor Lokalmatador Peter Prevc (Slowenien/197,2 Punkte). Bester Deutscher ist Severin Freund (Rastbüchl/172,6) auf dem 13. Platz.

Pech hatte Richard Freitag: Der 21-Jährige aus Aue wurde von einer Böe erwischt, hüpfte nur auf 160 Meter und verpasste auf dem 40. und letzten Platz wie schon am vergangenen Wochenende in Oslo den zweiten Durchgang. Ohne Weltcup-Punkte blieben auch Michael Neumayer (Berchtesgaden) und Karl Geiger (Oberstdorf) auf den Rängen 31 und 34. Andreas Wellinger (Ruhpolding) schaffte auf Rang 28 dagegen den Sprung in den zweiten Durchgang.

Andreas Wank (Oberhof) und Marinus Kraus (Oberaudorf) waren bereits am Donnerstag in der Qualifikation gescheitert.