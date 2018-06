Freiberg (dpa) - Sachsen hat am Freitag den Geburtstag eines heute weltweit begehrten Metalls gefeiert - Indium. Es war vor 150 Jahren von zwei Wissenschaftlern der Bergakademie Freiberg, Ferdinand Reich und Hieronymus Theodor Richter, entdeckt worden.

In Freiberg erinnere fortan eine Bronzeplatte auf dem Schlossplatz daran, teilte die Freiberger Bergakademie mit. Indium kommt heute bei der Produktion von Touchpads, Dünnschicht-Solarzellen, Flachbildschirmen oder Leuchtdioden zum Einsatz. Hauptlagerstätten und -produzenten von Indium sind China, Südkorea, Kanada und Japan. Die Preise für das Metall sind den Angaben zufolge stark gestiegen - von umgerechnet 53 Euro pro Kilo im Jahr 2002 auf derzeit etwa 387 Euro.

Nach Angaben der Bergakademie hatten Reich und Richter damals das Mineral Sphalerit (Zinksulfid) untersucht. In Freiberg war es als «schwarze Zinkblende» bekannt. Den Wissenschaftlern fiel bei der Analyse eine indigoblaue Spektrallinie auf. Sie war nach den Aussagen beider Forscher «so glänzend, scharf und ausdauernd», dass sie auf ein bisher unbekanntes Metall schlossen und es dann Indium nannten. «Indium (In) ist neben Lithium, Gallium, Tellur, Selen, Scandium und dem ebenfalls an der Bergakademie entdeckten Germanium eines der wichtigsten High-Tech-Metalle», erklärte die Bergakademie.

