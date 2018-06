Berlin (AFP) Die Fluggesellschaft Air Berlin hat am Samstag von Berlin aus eine Direktverbindung in die US-Metropole Chicago aufgenommen. Damit sei das Unternehmen die derzeit einzige Airline, die einen Direktflug von Berlin nach Chicago im Programm habe, teilte das Unternehmen mit. Air Berlin fliegt in den USA bisher New York, Los Angeles, Miami und Fort Myers an. Die Verbindung nach Chicago wird zunächst an drei, ab Mai dann an fünf Tagen pro Woche angeboten.

