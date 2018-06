Brüssel (AFP) Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem hat den Termin für das Sondertreffen der Euro-Finanzminister zur Zypern-Krise am Sonntag bestätigt. "Morgen, 18.00 Uhr, Eurogruppe zu Zypern", teilte Dijsselbloem am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Am Freitag war in Brüssel bekannt geworden, dass die Euro-Finanzminister wegen der Krise in Zypern kurzfristig zusammenkommen würden. Wegen der Lage des hoch verschuldeten Landes hatten sie in dieser Woche bereits zwei Telefonkonferenzen abgehalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.