Mopti (AFP) Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) hat am Samstag ein Flüchtlingslager im westafrikanischen Krisenstaat Mali besucht. Zusammen mit der Welthungerhilfe überreichte Niebel in dem Lager in der zentralmalischen Region Mopti Hilfsgüter, darunter fünf Tonnen Reis. "Nahrungsmittelhilfe geht auch in die Gemeinden", sagte Niebel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.