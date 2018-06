Hamburg (AFP) Die Internationale Bauausstellung in Hamburg ist am Samstag von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) eröffnet worden. "Die IBA Hamburg 2013 wird nicht nur das Gesicht Hamburgs verändern, sie wird auch Impulse für die Entwicklung der Großstädte weltweit geben", sagte Scholz. Stadtentwickler müssten heute Ansprüche an Mobilität der Bürger ebenso im Blick behalten wie den demografischen Wandel und den Klimawandel.

