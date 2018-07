Nikosia (dpa) - Die politische Führung Zyperns will sich in diesen Minuten mit dem Staatspräsidenten Nikos Anastasiades treffen. Das berichtet der staatliche Rundfunk der Insel. Im Mittelpunkt der Beratungen stehe der Fortgang der Gespräche, die Finanzminister Michalis Sarris führt. Analysten werteten dies als ein weiteres Zeichen, dass die Beratungen gut verlaufen. Zuvor hatte Sarris von «Fortschritten» gesprochen. Morgen will in Brüssel die Eurogruppen über Zypern beraten.

