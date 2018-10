Nikosia (dpa) - Die politische Führung Zyperns wird sich an diesem Samstagabend um 19.00 Uhr in Nikosia mit dem Staatspräsidenten Nikos Anastasiades treffen. Dies berichtete der staatliche Rundfunk der Insel.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehe der Fortgang der Gespräche, die Finanzminister Michalis Sarris führt. Analysten werteten dies als ein weiteres Zeichen, dass die Beratungen gut verlaufen. Zuvor hatte Sarris von «Fortschritten» gesprochen. Am Sonntag will in Brüssel die Eurogruppe über Zypern beraten.

Im Mittelpunkt der Gespräche am Samstag stand auch die Zwangsabgabe auf Geldeinlagen des größten zyprischen Geldinstituts, der Cyprus Bank. Dort sollen die russischen Oligarchen Milliarden geparkt haben. Im Gespräch ist die Belastung von Spareinlagen über 100 000 Euro mit bis zu 25 Prozent. Im Falle einer Einigung müsste dies vom Parlament gebilligt werden.

Es blieb unklar, ob und wann dieses letzte Gesetz dem Parlament vorgelegt werden soll. Mit einer Abstimmung darüber wurde am Samstagabend nicht mehr gerechnet. Dies sagte der stellvertretende Parlamentsdirektor Sokratis Sokratous Reportern vor Ort.