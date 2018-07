Köln (SID) - Arminia Bielefeld hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Ostwestfalen kamen bei den Stuttgarter Kickers auf schneebedecktem Rasen über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus. Mit 60 Zählern schloss die Arminia zum Spitzenreiter Karlsruher SC auf, der aufgrund der besseren Tordifferenz vorne bleibt. Der KSC hat zudem ein Spiel weniger bestritten.

Marco Grüttner (16.) brachte die Kickers in Degerloch in Führung. In der 56. Minute erzielte Fabian Klos den Ausgleich, nachdem er zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Markus Krauss gescheitert war. Im Nachschuss war Klos dann erfolgreich und erhöhte sein Saisontrefferkonto auf 19. Er führt damit die Torjägerliste überlegen an.

Ex-Bundesligist Hansa Rostock verpasste die Chance, sich weiter vom Tabellenende abzusetzen. Im Heimspiel gegen Tabellenkellerkind Darmstadt 98 mussten sich die Mecklenburger mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Mit 34 Zählern rangiert der FC Hansa auf dem 13. Tabellenplatz, während die Lilien mit 28 Zählern 17. sind und in akuter Abstiegsgefahr schweben.

Im zweiten Samstagspiel setzte sich Wacker Burghausen gegen Alemannia Aachen mit 2:0 (2:0) durch. Felix Luz (16.) und Sasa Strujic (35., Eigentor) sorgten für den Sieg der Bayern, die mit 38 Punkten auf dem achten Tabellenplatz liegen. Der Insolvenz-Klub Aachen belegt mit 25 Punkten den 19. und vorletzten Tabellenplatz.