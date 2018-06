Craiova (SID) - Die deutschen Handball-Frauen sind auch im zweiten Spiel der Karpaten-Trophy in Rumänien ungeschlagen geblieben, haben die Chance auf den vorzeitigen Gesamtsieg aber verpasst. Beim Vorbereitungsturnier auf die WM-Play-offs trennte sich die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen von der A-Auswahl des Gastgebers Rumänien in Craiova mit 24:24 (14:13). Am Sonntag (10.00 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) auf eine B-Formation Rumäniens. Anfang Juni kämpft das Jensen-Team in den Play-offs gegen die Ukraine (1./2. und 9. Juni) um die Teilnahme an der WM in Serbien im Dezember.

"Über weite Strecken war das ein enges Spiel, in dem wir die Chance hatten, zu gewinnen", sagte Jensen: "Vor allem in der zweiten Halbzeit lassen wir zu viele einfache Tore zu." Erfolgreichste Werferin des DHB-Teams war Nadja Nadgornaja vom Thüringer HC mit neun Treffern. Am Freitag hatte sich Deutschland gegen den Olympiadritten Spanien mit 27:23 durchgesetzt.