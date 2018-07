Cottbus (SID) - Comeback in Cottbus: Nach einem völlig verkorksten Olympiajahr hat sich Routinier Matthias Fahrig beim Turnier der Meister mit einem Sieg am Boden eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Hallenser nutzte die Absagen der deutschen Topturner Fabian Hambüchen und Marcel Nguyen und brachte sich mit diesem Erfolg bei Bundestrainer Andreas Hirsch wieder ins Gespräch.

Der 27-Jährige brachte vor 2200 Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-Arena seine neue Kür nahezu fehlerfrei auf die Bodenfläche. 15,275 Punkte erhielt der ehemalige Europameister, dem Publikumsliebling am nächsten kamen der griechische Ex-Weltmeister Eleftherios Kosmidis (15,125) sowie Alexander Schatilow aus Israel (15,075).

"Die Finalkonkurrenz war sehr stark, so gesehen war dieser Erfolg ein toller Schritt für mich", sagte Fahrig, der nach dieser Vorstellung auf ein Ticket für die Europameisterschaften Mitte April in Moskau hoffen darf. In der russischen Hauptstadt hätte der Olympiateilnehmer von 2004 "schon gern eine Medaille".

Bundestrainer Hirsch wird an dem in der Vergangenheit mehr als einmal beratungsresistenten Fahrig bei seiner EM-Nominierung kaum herumkommen: "Am Boden hat 'Matze' eine sehr schöne Präsentation abgeliefert. Beim Sprung ist seine Entwicklung noch nicht ganz so stark, da fehlen noch ein paar Prozente." Wegen eines Sturzes in der Qualifikation hatte Fahrig das Finale verpasst."

Im neuen alten Trikot Usbekistans konnte Oksana Chusovitina nahtlos an ihre früheren Erfolge für den Deutschen Turner-Bund anknüpfen. 24 Jahre nach ihrer ersten Teilnahme am Turnier der Meister gewann die 37-Jährige beim Comeback für ihr Geburtsland die Sprung-Konkurrenz - mit klarem Vorsprung auf ihre Konkurrentinnen, die ihre Töchter hätten sein können.

Junioren-Europameisterin Sophie Scheder aus Chemnitz kam an ihrem Spezialgerät auf Rang fünf. Am Seitpferd ging der Sieg an den Belgier Donna Donny Truyens, das Ringe-Finale entschied der Grieche Eleftherios Petrounias für sich. Platz eins am Stufenbarren belegte Anastasia Grischina aus Russland.

Die Wettkämpfe werden am Sonntag (14.00 Uhr) mit den restlichen fünf Gerätefinals abgeschlossen. Dabei steht der Chemnitzer Andreas Bretschneider am Reck im Endkampf, Cagla Akyol aus Heidelberg hat sich für die Entscheidung am Boden qualifiziert. Chusovitina gehört zu den acht Finalistinnen am Schwebebalken.