Miami (SID) - Tennisspielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) ist beim WTA-Turnier in Miami/Florida in der dritten Runde ausgeschieden. Im Duell der Wildcard-Starterinnen unterlag die 25-Jährige der Kroatin Ajla Tomljanovic nach 2:29 Stunden 6:0, 4:6, 6:7 (1:7). Die 19-Jährige hatte in der Runde zuvor bereits Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 24) aus dem Turnier geworfen.

Petkovic begann im fünften Match nach ihrer Knieverletzung stark und holte sich Satz eins im Eiltempo. Im Laufe der Begegnung allerdings haderte die ehemalige Weltranglistenneunte immer häufiger mit dem eigenen Aufschlag und sah sich insgesamt 25 Breakbällen gegenüber.

Durch ihren ersten Drittrundeneinzug bei einem WTA-Premier-Turnier seit Oktober 2011 in Peking wird Petkovic im Ranking dennoch einen Sprung nach vorne machen. Derzeit wird sie auf Platz 162 geführt.

Als letzte Deutsche beim mit 4,195 Millionen Dollar dotierten Hardplatzturnier hat Angelique Kerber (Kiel/Nr. 6) am Sonntag (15.00 Uhr/MEZ) die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen.