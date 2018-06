Planica (SID) - Skispringer Andreas Wellinger hat einen Sturz beim Weltcup-Finale im slowenischen Planica unverletzt überstanden. Der 17-Jährige geriet auf der zweitgrößten Schanze der Welt nach dem Absprung aus dem Gleichgewicht, stürzte auf den Boden und rutschte etwa 100 Meter bis in den Zielraum. "Es geht ihm soweit gut. Das war eine gefährliche Situation, die er sensationell gelöst hat", sagte Bundestrainer Werner Schuster, der Wellinger im Teamspringen trotz des Sturzes einsetzte.

"Er hat es übertrieben in seinem jugendlichen Übermut. Er war ein wenig übermotiviert und hat einen kleinen Fehler nach dem Absprung gemacht", sagte Schuster, der nach dem Sturz seine Deutschland-Fahne auf den Boden geschmissen hatte.

Erst am Freitag hatte sich der Norweger Anders Jacobsen in Planica bei einem Sturz einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Zweite der Vierschanzentournee wird in den kommenden Tagen operiert und fällt mehrere Monate aus.