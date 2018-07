Berlin (SID) - Das Top-Four-Turnier um den Pokal der Basketball-Bundesliga findet im kommenden Jahr erstmals in Ulm statt. Das gab BBL-Präsident Thomas Braumann am Sonntag in Berlin bekannt. Die Endrunde wird am 29. und 30. März 2014 in der neuen Ulmer Arena ausgetragen. Der deutsche Vizemeister ratiopharm Ulm ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, die drei weiteren Teilnehmer werden in der kommenden Saison nach Abschluss der Hinrunde ermittelt.

"Die Entwicklung, die Ulm in den vergangenen zwei Jahren genommen hat, ist sehr beeindruckend - sportlich wie wirtschaftlich. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die neue Spielstätte, die ideal für Basketball geeignet ist", sagte BBL-Geschäftsführer Jan Pommer: "Deshalb freuen wir uns auf ein stimmungsvolles Wochenende in einer tollen Arena."

In diesem Jahr fand das Top Four in Berlin statt.