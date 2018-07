Potsdam (AFP) Brandenburgs Finanzminister Helmuth Markov (Linke) hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach sein Ministerium mit Geldanlagen in Krisenländern zu hohe Risiken bei Finanzanlagen eingehe. Für den Pensionsfonds für Beamte in Brandenburg seien lediglich 1,9 Millionen Euro in zyprischen Staatsanleihen angelegt worden, erklärte das Finanzministerium am Wochenende in Potsdam. Dies seien weniger als ein Prozent des Gesamtvolumens des Fonds von rund 290 Millionen Euro.

