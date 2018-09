Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Zypern in den Bemühungen zur Rettung des Landes vor dem Staatsbankrott zu Zugeständnissen aufgefordert. "Es liegt nicht an uns, die Entscheidung liegt in Zypern", sagte Schäuble am Sonntagabend in Brüssel vor einem Treffen der Euro-Finanzminister. "Ich hoffe, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen, aber das setzt natürlich voraus, dass man in Zypern die Lage einigermaßen realistisch sieht."

