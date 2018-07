Nikosia (dpa) - Der zyprische Präsident Nikos Anastasiades soll angesichts des starken Drängens der EU-Führung am Abend in Brüssel von Rücktrittsdruck gesprochen haben. Dies berichtet das staatliche zyprische Fernsehen. Anastasiades soll wörtlich gesagt haben: «Ich mache Euch einen Vorschlag. Den lehnt ihr ab. Ich schicke Euch einen anderen; das Gleiche. Was wollt ihr denn? Wollt ihr mich zum Rücktritt zwingen? Wenn es das ist, was ihr wollt, dann sagt es.» Welche Forderungen er konkret meinte, wurde nicht gesagt.

