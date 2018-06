Foxborough (SID) - Footballer Sebastian Vollmer setzt seine Karriere bei den New England Patriots aus der US-Profiliga NFL offenbar fort. Nach Informationen des TV-Senders ESPN haben sich der Right Tackle aus Kaarst und der dreimalige Super-Bowl-Gewinner auf eine Verlängerung ihres ausgelaufenen Vertrages geeinigt. Details sind bislang nicht bekannt.

Der 28-Jährige war 2009 vom Team aus Foxborough/Massachusetts gedraftet worden und hat seitdem 51 Spiele für die Patriots absolviert. In 44 Begegnungen stand Vollmer in der Startformation. Sein größter Erfolg mit den Patriots war im Vorjahr der Einzug in das NFL-Endspiel gegen die New York Giants (17:21).

Im vergangenen Monat hatte sich Vollmer einer Knie-Operation unterzogen. Bis zum Start des Trainingscamps soll der einzige deutsche NFL-Profi neben Markus Kuhn (Giants/Tackle) allerdings wieder fit sein.