Kuala Lumpur (SID) - Ferrari-Pilot Fernando Alonso ist beim zweiten Rennen der Formel-1-Saison 2013 vorzeitig ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Spanier verlor in der zweiten Runde des Großen Preises von Malaysia in Sepang seinen Frontflügel und musste das Auto im 200. Rennen seiner Karriere bereits nach wenigen Kilometern abstellen. Anschließend stapfte der WM-Mitfavorit völlig frustriert zurück in die Box.

Alonso hatte sich seinen Frontflügel kurz nach dem Start bei einer leichten Kollision mit Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel beschädigt. Alonso und die Scuderia verzichteten nach der ersten Runde aber darauf, den Wagen zu reparieren.