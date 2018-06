Rom (dpa) - Mit einer feierlichen Messe auf dem Petersplatz hat Papst Franziskus am heutigen Palmsonntag die Karwoche eröffnet. Das neue Oberhaupt der katholischen Weltkirche sagte in seiner Predigt, Christen sollten nie die Hoffnung verlieren und sich auch nicht an das Böse gewöhnen. Franziskus wandte sich besonders an die jüngeren Träger des «Pilgerkreuzes» in der Welt. Er sehe dem Weltjugendtag im Juli in Rio de Janeiro mit Freude entgegen. Es ist die erste Karwoche des argentinischen Papstes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.