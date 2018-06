Salzburg (dpa) - Die Neuinszenierung von Richard Wagners «Parsifal» zur Eröffnung der neu begründeten Salzburger Osterfestspiele ist am Abend im Großen Festspielhaus zwiespältig aufgenommen worden. Während die Sächsische Staatskapelle unter Christian Thielemann mit Ovationen bedacht wurde, ging auf das Regieteam um Regisseur Michael Schulz, Generalintendant am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, ein Buhgewitter nieder. Die sängerischen Leistungen wurden vom Publikum uneinheitlich beurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.