Dubai (AFP) Nach über vier Jahren im Exil hat sich der frühere pakistanische Staatschef Pervez Musharraf am Sonntag auf den Weg zurück nach Pakistan gemacht. Die Maschine mit dem Ex-Militärmachthaber an Bord hob am Vormittag (Ortszeit) in Dubai ab und sollte wenige Stunden später auf dem Flughafen von Karachi im Süden des Landes eintreffen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Er sei "nicht nervös", sagte Musharraf vor dem Abflug. Er sei lediglich "besorgt angesichts einiger unbekannter Faktoren", fügte er hinzu und nannte etwa den "Terrorismus und Extremismus" sowie die anstehenden Wahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.