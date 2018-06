Acapulco (SID) - Olympiateilnehmer Ralf Buchheim ist beim Weltcup-Auftakt der Schützen in der Qualifikation gescheitert. In Acapulco/Mexiko schaffte es der Lebuser im Skeet mit 116 Punkten nicht in die Endrunde. Der Sieg ging an Olympiasieger Vincent Hancock (USA).

Zum Auftakt am vergangenen Sonntag hatte B-Kaderathletin Jana Beckmann (Magdeburg) im Trap-Finale als Vierte eine Medaille nur knapp verpasst. Der Sieg ging an Liudmilla Pschenitschnikowa (Russland), die Olympiasiegerin Jessica Rossi (Italien) im Duell um Gold bezwang.