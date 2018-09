Sydney (SID) - Jost Schömann-Finck hat beim Weltcup-Auftakt der Ruderer in Sydney den dritten Platz im Einer belegt. Der 30-Jährige aus Saarbrücken musste sich in Abwesenheit der kompletten Weltelite in 7:03,47 Minuten nur dem Bulgaren Georgi Boschilow (6:58,28) und dem Australier Kieran Kobelke (7:01,01) geschlagen geben.

Schömann-Finck, in Australien der einzige Starter des Deutschen Ruderverbandes (DRV), hatte im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer am Samstag bereits den zweiten Platz belegt. Erfolgreichste Nationen in den 14 olympischen Klassen waren Australien, Großbritannien und Neuseeland mit jeweils vier Siegen.

Der DRV wird bei den Europameisterschaften in Sevilla (31. Mai bis 2. Juni) und bei den Weltcups in Eton (21. bis 23. Juni) und Luzern (12. bis 14. Juli) in voller Flottenstärke starten. Höhepunkt in diesem Jahr sind die Weltmeisterschaften in Chungju/Südkorea (25. August bis 1. September).