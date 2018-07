Köln (SID) - Die in die Zucht gegangene deutsche Galopp-Superstute Danedream ist tragend. Die Fünfjährige wurde für 150.000 Euro vom englischen Wunderpferd Frankel gedeckt.

Danedream ist mit mehr als 3,7 Millionen Euro Preisgeld Deutschlands gewinnreichstes Sportpferd der Geschichte. Dabei hatte sie auf einer Auktion im Frühjahr 2010 nur 9000 Euro gekostet. Höhepunkte ihrer glanzvollen Laufbahn waren die Siege im Prix de l'Arc de Triomphe in Paris 2011 und in den King George VI and Queen Elizabeth Stakes 2012 in Ascot.

Frankel hatte seine Karriere im Oktober 2012 nach 14 Siegen in 14 Rennen beendet. Er galoppierte rund 2,5 Millionen Euro ein. Bei Wettanbietern kann man schon darauf setzen, dass das Danedream/Frankel-Fohlen tatsächlich den Arc, einen japanischen Klassiker oder einfach ein Rennen gewinnt.