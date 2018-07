Dublin (SID) - Deutschlands Gruppengegner Irland muss im Qualifikationsspiel zur Fußball-WM 2014 gegen Österreich am Dienstag auf Kapitän Robbie Keane verzichten. Der 32 Jahre alte Angreifer von Los Angeles Galaxy hat beim 0:0 gegen Schweden am vergangenen Freitag eine Wadenverletzung erlitten. Die Iren, die in der Gruppe C Vierter sind, spielen am 11. Oktober in Köln gegen Deutschland. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer-Ikone Giovanni Trapattoni 1:6 verloren.