Falun (SID) - Der Norweger Petter Northug hat zum zweiten Mal den Gesamtweltcup der Skilangläufer gewonnen. Der neunmalige Weltmeister entschied zum Saisonabschluss die viertägige Mini-Tour im schwedischen Falun für sich und holte wie schon 2009/10 die große Kristallkugel. Bester Deutscher im 15 Kilometer-Jagdrennen am "Mörderbakken" wurde Tim Tscharnke (Biberau) mit einem Rückstand von 2:01,4 Minuten auf Rang 14.

"Heute war es noch härter als gestern. Ich habe jeden Hügel ausgespart und spüre eine absolute Leere", sagte Tscharnke: "Jetzt will ich essen, essen, essen. Ich brauche Fett und Kalorien. Ich habe das Gefühl, dass sogar Hirnmasse verstoffwechselt wird."

Northug sorgte in 35:48,3 Minuten gemeinsam mit Finn Haagen Krogh (+0,7 Sekunden) und Martin Johnsrud Sundby (+1,8) für einen norwegischen Dreifachsieg. Im Gesamtweltcup kam der 27-Jährige am Ende auf 1561 Punkte und verwies Tour-de-Ski-Sieger Alexander Legkow (Russland/1381) und Titelverteidiger Dario Cologna (1364) auf die Plätze. Tobias Angerer (Vachendorf), der am Sonntag als 24. mit 3:33,8 Minuten Rückstand ins Ziel kam, landete in der Endabrechnung als bester Deutscher auf dem 14. Rang.