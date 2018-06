Riga (SID) - Die schottischen Curlerinnen haben bei der WM in Lettland zum zweiten Mal nach 2002 den Titel gewonnen. Im spannenden Finale in Riga besiegten die Britinnen den achtmaligen WM-Champion Schweden 6:5. Bronze ging wie im Vorjahr an Rekordweltmeister Kanada, der sich im Prestige-Duell 8:6 gegen die USA durchsetzte. Der entthronte Titelverteidiger Schweiz belegte den fünften Platz.

Die deutsche Mannschaft hatte das Turnier auf dem elften Platz beendet und damit die Direktqualifikation für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi verpasst. Das Team des Deutschen Curling-Verbandes muss nun bei einem Ausscheidungsturnier im Dezember versuchen, einen von noch zwei freien Olympia-Plätzen zu erreichen.

Neben Gastgeber Russland sind die die drei WM-Medaillengewinner sowie die USA, die Schweiz, Dänemark und Südkorea bereits für Sotschi qualifiziert.