Peking (AFP) Die chinesischen Behörden haben in den vergangenen Jahren nach Angaben eines führenden Ökonomen umgerechnet mindestens 3,7 Billionen Euro mit dem Verkauf von Agrarland eingenommen. Dies seien "konservative Schätzungen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag den Berater Wu Jinglian, der seit Ende der 1990er Jahre für wechselnde Regierungen tätig ist. In China gibt es immer wieder Proteste von dörflichen Gemeinschaften gegen den Verkauf ihres Landes, das für die zunehmende Verstädterung verwendet wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.