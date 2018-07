Karlsruhe (AFP) Die Verabredung zu einer Gruppenschlägerei ist sittenwidrig, die Beteiligung daran daher strafbar. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Montag bekannt gegebenen Beschluss. Die Entscheidung hat Auswirkungen auch für Schlägereien zwischen rivalisierenden Hooligan-Gruppen. (Az.: 1 StR 585/12)

