Berlin (AFP) Die Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) haben die Einigung der Euro-Finanzminister auf einen Rettungsplan für Zypern als bedeutsam für Kleinanleger begrüßt. Die in der Nacht zum Montag gefundene Lösung stelle sicher, dass zyprische Sparereinlagen bis zu einer Grenze von 100.000 Euro nicht angetastet werden; dies entspreche europäischen Richtlinien und sei ein wichtiges Signal an die Kleinsparer, erklärte BVR-Präsident Uwe Fröhlich am Montag in Berlin.

