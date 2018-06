Bonn (AFP) Verloren gegangene Koffer, verspätete Flieger oder abgesagte Verbindungen: Ab November können sich unzufriedene Fluggäste bei Schadenersatzforderungen gegen Airlines an eine behördliche Schlichtungsstelle wenden. Für die beim Bundesamt für Justiz angesiedelte Vermittlungsstelle seien die nötigen Mittel und Stellen bereits angemeldet worden, auch die Errichtung einer Geschäftsstelle sei sichergestellt, teilte der Präsident der Behörde, Heinz-Josef Friehe, am Montag in Bonn mit. "Wir sind also bereits gut gerüstet."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.