Berlin (AFP) Der Bundesnachrichtendienst (BND) geht nach Informationen des "Handelsblatts" Hinweisen nach, zwischen Russland und Zypern gebe es Milliarden-Transfers mit hohem Schwarzgeldanteil. BND-Chef Gerhard Schindler habe in einer vertraulichen Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags auf die hohen Schwarzgeldsummen aus Russland bei zyprischen Banken hingewiesen, berichtete die Zeitung in ihrer Montagsausgabe unter Berufung auf einen Entwurf des Protokolls der Sitzung. Der BND habe nicht an Einzelfällen gearbeitet, sondern "systematische Faktoren" zusammengestellt.

