Berlin (AFP) Die SPD begrüßt den Vorstoß der saarländischen CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Erhöhung der Spitzensteuer. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles zeigte sich am Montag zugleich erstaunt über das von der CDU-Politikerin angeregte Ausmaß der Erhöhung. "Mit 49 Prozent wäre schon mal ein erster guter Schritt getan", sagte Nahles am Montag in Berlin. Kramp-Karrenbauer hatte am Wochenende im Deutschlandradio Kultur gesagt, selbst eine Erhöhung auf das in den 1990er Jahren geltende Niveau von 53 Prozent "wäre auch noch einmal möglich".

