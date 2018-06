Nikosia (dpa) - Kein Geld am Schalter: Der Termin für die Wiedereröffnung der Banken in Zypern ist noch nicht klar. Aus Regierungskreisen hieß es, das solle so schnell wie möglich geschehen. Doch Bankangestellte hatten gestern Mittag noch keinen Bescheid von den Bankzentralen bekommen, wann sie wieder zum Dienst kommen sollen. Die Regierung hatte angekündigt, die Banken morgen wieder zu öffnen. Mit den Einschränkungen sollte verhindert werden, dass die Sparer ihr Geld abheben und so das System zusammenbricht.

