Paris (AFP) Nach den Zusammenstößen bei der Großdemonstration gegen die Homo-Ehe in Paris hat Frankreichs Innenminister Manuel Valls rechtsextreme Demonstranten für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Einige Gruppen hätten am Sonntag "versucht, die Absperrungen zu durchbrechen", die die Polizei errichtet hatte, sagte Valls am Montag im Sender RTL. Außerdem seien Schrauben auf die Polizei geworfen worden. Etwa 30 Polizisten seien leicht verletzt worden. Sechs von 98 Festgenommenen kamen in Polizeigewahrsam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.