Paris (AFP) Das Versicherungsunternehmen Axa baut seine Investitionen im französischen Immobilienbereich ab. Als Grund gab der Chef von Axa Real Estate, Pierre Vaquier, im Gespräch mit der "Financial Times" vom Montag die schlechte Wirtschaftslage und mangelnde Reformanstrengungen in Frankreich an: "Das Fundament der Wirtschaft ist mittelmäßig, und es gab nicht die Reformen von dem Ausmaß, wie sie anderswo in Europa gemacht wurden." Axa Real Estate will einen Teil seiner französischen Immobilien-Aktivitäten in den nächsten zwei Jahren abstoßen und führt dazu bereits Verhandlungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.