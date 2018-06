Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auch für den Sportwettenanbieter bwin klarer Favorit im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen Kasachstan. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Joachom Löw die Kasachen wie schon am vergangenen Freitag in Astana (3:0) besiegen, zahlt bwin nur das 1,01-fache des Einsatzes zurück. Die Siegquote von Außenseiter Kasachstan liegt hingegen bei 51:1.