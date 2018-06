Frankfurt/Main (SID) - DFB-Trainerin Silvia Neid kann im Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Olympiasieger USA am 5. April in Offenbach (18.15 Uhr/ZDF) wieder auf Kim Kulig und Nadine Keßler zurückgreifen. Die Frankfurterin und die Wolfsburgerin hatten sich beim Algarve Cup vor zwei Wochen verletzt. Kulig hat inzwischen ihre Knöchelverletzung auskuriert, ihre Mittelfeldkollegin Keßler ist nach einer Knieblessur wieder fit.

In Torfrau Kathrin Längert (Bayern München) und Bianca Schmidt (FFC Frankfurt) stehen nur zwei Spielerinnen im 23-köpfigen Aufgebot, die beim Turnier in Portugal nicht dabei waren. "Wir haben beim Algarve Cup wichtige Erkenntnisse und sehr viele positive Eindrücke gewonnen. Gerade bei unseren jungen Spielerinnen habe ich eine gute Entwicklung gesehen. Daran wollen wir auch in Offenbach anknüpfen", sagte Neid.

Für das DFB-Team ist es binnen sechs Monaten bereits das vierte Duell mit Ex-Weltmeister USA. Im Finale des Algarve Cups hatte es Mitte März eine 0:2-Niederlage gegeben. Zuvor hatten sich beide Teams zweimal Unentschieden getrennt. Bislang sind für das Spiel auf dem Bieberer Berg in Offenbach 12.000 Tickets verkauft.