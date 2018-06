Wuppertal (SID) - Die U19-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben nach dem Patzer gegen Italien wieder Fahrt in Richtung EM aufgenommen. Beim 2:0 (1:0) im Test gegen den Nachwuchs aus der Ukraine legte der Fürther Thomas Pledl in Wuppertal mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 39. Minute vor, ehe der Schalker Tammo Harder (82.) zum Endstand erhöhte.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Elf von Trainer Christian Ziege bereits die spanische Auswahl 1:0 (1:0) besiegt, davor hatte eine 0:1-Pleite gegen Italien die Erfolgsserie von 19 Spielen ohne Niederlage beendet.

Nächste Station auf dem Weg zur EM ist die zweite Qualifikationsrunde vom 5. bis zum 10. Juni in Norwegen, bei der der DFB-Nachwuchs auf Zypern, die Gastgeber und die Niederlande trifft. Dort wird ein Teilnehmer für die EM-Endrunde in Litauen (20. Juli bis 1. August) ermittelt.