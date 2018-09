Stuttgart (SID) - Das Winterwetter in Deutschland hält an und bringt auch in dieser Woche den Spielbetrieb der 3. Fußball-Liga durcheinander. Das für Dienstag angesetzte Nachholspiel zwischen dem VfB Stuttgart II und Preußen Münster vom 27. Spieltag wurde am Montagmorgen erneut abgesagt. Ursprünglich hätte das Spiel Ende Februar stattfinden sollen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.