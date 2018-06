Nürnberg (dpa) - Joachim Löw wird die Fußball-Nationalmannschaft im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Kasachstan auf einigen Positionen verändern.

Neben dem Dortmunder Ilkay Gündogan, der den gesperrten Bastian Schweinsteiger nach Angaben des Bundestrainers im Mittelfeld ersetzen wird, dürften zudem der beim 3:0-Sieg in Kasachstan gesperrte Dortmunder Marco Reus und der Münchner Jérome Boateng neu ins Team kommen.

«Ich erwarte, dass wir mit der gleichen Vehemenz ins Spiel gehen wie in Kasachstan. Die drei Punkte wollen wir unbedingt holen», sagte Löw zu seinen Erwartungen an die Partie am Dienstag in der ausverkauften Nürnberger Arena.

Boateng dürfte in der Innenverteidigung den angeschlagenen Schalker Benedikt Höwedes (Muskelverhärtung) ersetzen. Auch der Einsatz von Bayern-Torjäger Mario Gomez ist weiterhin gefährdet. «Eine Muskelverletzung birgt immer Gefahren», betonte Löw am Montag in Herzogenaurach. Es ist davon auszugehen, dass wie in Astana erneut der Dortmunder Mario Götze als nomineller Stürmer agieren wird. Das Abschlusstraining beider Mannschaften findet zur Schonung des Platzes nicht im Nürnberger Stadion statt.

Trotz der Skepsis von Teammanager Oliver Bierhoff bleibt der Titelgewinn das Ziel des DFB für die WM 2014 in Brasilien. Bierhoff habe gesagt, dass es «eigentlich» ein Ding der Unmöglichkeit für eine europäische Mannschaft sei, in Südamerika zu triumphieren, betonte Löw: «Nach menschlichem Ermessen ist es wahnsinnig schwer. Aber wir werden alles dafür tun, um den Titel mitzuspielen», verkündete der Bundestrainer. Zunächst einmal aber müsse man sich für das Turnier qualifizieren.

Ihr Abschlusstraining für das Spiel gegen Kasachstan wird das DFB-Team nicht wie geplant im Nürnberger Fußballstadion absolvieren können. Bundestrainer Joachim Löw verlegte die Übungseinheit am Montag in das Stadion des Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth. «Wir müssen den Platz schonen. Sonst haben wir morgen keine guten Bedingungen», sagte Löw vor der Partie am Dienstag. Durch das Winterwetter ist der Rasen in der Arena bereits aufgeweicht. Gegner Kasachstan soll auf einen Trainingsplatz des 1. FC Nürnberg ausweichen.

Voraussichtliche Aufstellungen zu Deutschland - Kasachstan:

Deutschland: Neuer (Bayern München/26 Jahre/37 Länderspiele) - Lahm (Bayern München/29/97), Mertesacker (FC Arsenal/28/87), Boateng (Bayern München/24/28), Schmelzer (Borussia Dortmund/25/10) - Khedira (Real Madrid/25/38), Gündogan (Borussia Dortmund/22/6) - Müller (Bayern München/23/40), Özil (Real Madrid/24/45), Reus (Borussia Dortmund/23/14) - Götze (Borussia Dortmund/20/21)

Kasachstan: Sidelnikow (FK Aktobe/33/16) - Gorman (Kairat Almaty/24/10), Logwinenko (FK Aktobe/24/17), Dmitrenko (FK Aktobe/21/5), Kirow (FK Astana/28/27) - Nurdauletow (FK Astana/30/30), Korobkin (FK Astana/28/3) - Dscholtschijew (Tobol Kostanai/22/5), Chairullin (FK Aktobe/28/10), Schmidtgal (SpVgg Greuther Fürth/27/11) - Ostapenko (FK Astana/27/38)

Schiedsrichter: Özkahya (Türkei)