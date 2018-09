Herzogenaurach (SID) - Nationalspielerin Fatmire Bajramaj steht rund fünfeinhalb Monate nach ihrem Kreuzbandriss vor dem Comeback und hat die Frauenfußball-EM in Schweden (10. bis 28. Juli) weiterhin im Blick. "Ich liege ganz gut in der Zeit und fange diese Woche wieder mit dem Mannschafts-Training an", sagte die Offensivspielerin vom 1. FFC Frankfurt bei der Verleihung des Integrationspreises des DFB, für den sie als Botschafterin fungiert: "Ich hoffe, dass das Knie halten wird. Mein Ziel bleibt die EM, und wenn alles gut läuft, wird das auf jeden Fall klappen."

Die 59-malige Nationalspielerin hatte am 30. September in der Schlussphase des Bundesliga-Spitzenspiels bei Turbine Potsdam (2:1) einen Riss des vorderen Kreuzbandes erlitten.