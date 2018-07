London (SID) - Montenegros Fußball-Nationaltrainer Branko Brnovic hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen England am Dienstag in Podgorica in Richtung des Gruppengegners gestichelt. "Ich habe gelesen, einige englische Spieler hätten sich über die Platzverhältnisse beklagt. So weit ich weiß, hat England doch immer lange Pässe bevorzugt. Von daher sollte es keine Probleme geben", wird Brnovic in der englischen Zeitung The Guardian zitiert. Das Geplänkel im Vorfeld des Spiels komme aus England, sagte Brnovic, "das zeigt, dass sie in England viel mehr Angst vor der Partie haben als wir."

Montenegro führt in der Gruppe H mit zwei Punkten vor England. Beim letzten Aufeinandertreffen in der EM-Qualifikation im Oktober 2011 (2:2) war Englands Stürmer Wayne Rooney an gleicher Stelle in der hitzigen Partie wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen.