Berlin (dpa) - Mehr als zwei Wochen nach der Ziehung hat sich ein Rekord-Lottogewinner in Berlin gemeldet. Er sei am Morgen in die Lotto-Zentrale gekommen, sagte ein Sprecher. Der Gewinner der rund 21 Millionen Euro sei männlich, über 50 Jahre alt und habe schon kurz nach der Ziehung vor über zwei Wochen von seinem Glück gewusst. Der Mann habe sich jedoch «erst mal etwas Ruhe gönnen» wollen. Das Geld sei überwiesen worden. Der Glückspilz gewann den größten Jackpot, der je in Berlin geknackt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.