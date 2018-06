London (AFP) Wegen des starken Schneefalls in Großbritannien sind am Montag weiter zehntausende Einwohner von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen. In Schottland waren fast 18.000 Menschen vom Stromausfall betroffen, wie die Behörden mitteilten. Die Mitarbeiter des örtlichen Stromlieferanten hatten große Mühe, einige abgelegene ländliche Gegenden zu erreichen. Besonders schwierig war die Lage auf der Insel Arran, wo die Stromversorgung bereits vor einigen Tagen vollständig zum Erliegen kam. Mit Fähren wurden Stromgeneratoren auf die Insel gebracht, um eine Notversorgung sicherzustellen.

