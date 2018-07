Jerez (SID) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl ist für den WM-Saisonauftakt gerüstet. "Wir sind bereit für das erste Rennen", sagte der 23-Jährige aus Zahling nach den vielversprechenden letzten Testfahrten im spanischen Jerez. Knapp zwei Wochen vor dem Startschuss am 7. April in der Nacht von Katar (21.00 Uhr MEZ/Sport1) holte der Honda-Pilot die fünftbeste Zeit und unterstrich seine Ambitionen auf den ersten Podestplatz in der Königsklasse MotoGP.

Bei den Tests unmittelbar vor dem Ende der Winterpause wurde den Piloten einiges abverlangt. "Nach den Regenschauern am Morgen hatten wir wir nur etwa eineinhalb Stunden lang akzeptable Bedingungen. Die Verhältnisse waren an allen drei Tagen schwierig", sagte Bradl. Auf den ersten Grand Prix freut sich der Bayer jetzt umso mehr: "Ich mag die Strecke."

Der Moto2-Weltmeister von 2011 verbesserte sich am Montag noch einmal auf 1:39,975 Minuten und war damit etwa eine halbe Sekunde langsamer als der Brite Cal Crutchlow, der überraschend die Topzeit fuhr. Dahinter landeten Superstar Valentino Rossi (Italien) und Weltmeister Jorge Lorenzo (alle Yamaha). Bester Honda-Fahrer im Feld war Dani Pedrosa (Spanien) als Vierter.